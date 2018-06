Il avait violé sa belle-fille, mineure: sa peine de dix ans réduite en appel

Une peine de six ans de prison a été prononcée mercredi par la cour d'appel du Hainaut à l'encontre d'un homme qui avait écopé en première instance de dix ans de prison pour le viol de sa belle-fille, mineure. Il avait sollicité son acquittement au bénéfice du doute mais la cour l'estime coupable.



La cour a repris les arguments du tribunal correctionnel de Mons, qui avait estimé que les préventions de viol et d'attouchements étaient établies compte tenu des déclarations considérées comme crédibles de la victime et des examens médicaux réalisés qui attestent la défloration de la jeune fille. Le beau-père avait été qualifié de personnalité "manipulatrice" et "dictatoriale", mais aucune tendance pédophile n'avait été détectée chez lui.