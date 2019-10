Il avait violé une jeune femme à Libramont lors de leur premier rendez-vous: la peine est tombée

Un jeune homme de 20 ans a été condamné, jeudi, à quatre ans de prison, dont six mois avec sursis probatoire, par le tribunal correctionnel de Neufchâteau. Il a été reconnu coupable du viol d'une jeune fille avec qui il était rentré en contact au départ via internet. Les faits remontent au 6 mai dernier et se sont produits à Libramont.



Le prévenu aurait d'abord croisé, mais sans véritable contact, le jeune fille âgée aussi de 20 ans lors d'une soirée, puis dans un snack où il travaillait. Il a alors voulu la contacter via Facebook avant de se tourner vers Messenger. Le prévenu et la jeune fille ont conversé par ce canal et par SMS. Elle avait toutefois toujours refusé de venir dormir chez lui comme le prévenu le lui demandait. Face à son insistance, la jeune fille avait fini par accepter un véritable rendez-vous près de la gare de Libramont.



Sous prétexte d'une discussion, le prévenu avait emmené sa future victime dans un appartement non loin, où il logeait. Elle avait refusé tout rapport sexuel. Le prévenu avait fini par l'agripper avant de la violer.



Face au tribunal, il avait reconnu l'avoir "forcée", la jeune fille s'étant débattue. Le prévenu l'avait au final raccompagnée, et chacun avait pris des directions différentes. La jeune fille s'était confiée à ses proches et une plainte avait été déposé dès le lendemain auprès de la police.



La défense du prévenu en aveux sollicitait le sursis probatoire pour ce qui excède la préventive tandis que le parquet réclamait 40 mois de prison.