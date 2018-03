Il bat sa femme, la viole et agresse violemment son frère: 4 ans de prison avec sursis

Le tribunal correctionnel de Bruxelles a condamné, lundi, un homme prévenu pour viol et coups et blessures à une peine de 4 ans de prison avec sursis. Ce dernier était poursuivi pour avoir battu sa femme et pour l'avoir violée, le 31 mars 2016, ainsi que pour avoir porté des coups au frère de celle-ci, le 2 avril 2016.

Le prévenu était poursuivi pour avoir violé son épouse et pour l'avoir battue, le 31 mars 2016, à leur domicile à Bruxelles. Il était également prévenu pour avoir porté des coups au frère de sa femme, qui était venu lui rendre visite pour discuter des premiers faits, le 2 avril 2016. Ce dernier, violemment frappé au visage, souffre depuis lors d'anosmie, une perte totale de l'odorat. L'épouse du prévenu avait elle aussi fait attester ses blessures par un médecin et déposé plainte. Elle s'est entretemps réconciliée avec son mari et ne s'était donc pas constituée partie civile au procès.





La décision du tribunal



Le tribunal a estimé que le prévenu avait commis des "violences inadmissibles" et qu'il avait fait preuve d'un "irrespect total à l'égard de sa femme", sans faire preuve d'amendement aujourd'hui. Le tribunal a qualifié les explications du prévenu, qui affirmait que sa femme avait causé ses blessures elle-même et que son beau-frère l'avait agressé en premier lieu, de "dénégations simplistes et auto-justificatrices". Néanmoins, il a aussi tenu compte du contexte de crise conjugale, aujourd'hui apaisé.



Le prévenu a ainsi été condamné à 4 ans de prison avec sursis pendant 5 ans.