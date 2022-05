Il braque une pharmacie à Etterbeek, et abandonne son butin "insuffisant": un homme arrêté pour deux braquages

Un homme a été arrêté le 26 avril dernier par des policiers de la zone Montgomery (Etterbeek, Woluwe-Saint-Lambert et Woluwe-Saint-Pierre) pour avoir braqué le jour même deux pharmacies avec un pistolet factice, a indiqué ce jeudi le parquet de Bruxelles. A.J.F., âgé de 39 ans, est cité à comparaître le 20 mai devant le tribunal correctionnel de Bruxelles.



Les policiers ont été appelés pour un vol à main armée qui venait d'avoir lieu dans une pharmacie située à Etterbeek. L'auteur avait menacé le pharmacien, sa collègue et une cliente et avait exigé le contenu de la caisse. Il aurait estimé la somme insuffisante et l'aurait en conséquence laissée sur le comptoir avant de quitter les lieux. Des policiers arrivés en renfort dans le quartier ont repéré un homme correspondant à la description des témoins à 500 mètres de la pharmacie. À leur vue, le suspect a déposé son arme au sol en criant qu'elle était factice, ce qui s'est avéré exact.

Un autre vol à main armée avait été signalé une demi-heure plus tôt dans une pharmacie d'Ixelles. Le suspect correspondait à la description faite de l'auteur des faits. L'homme arrêté a avoué avoir commis les deux braquages. Il est connu des services de police. Il venait d'être libéré de prison quelques mois plus tôt.