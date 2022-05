Il créé un faux profil au nom de son ex sur un site de rencontres, elle est harcelée par des hommes intéressés: la peine est tombée

Un entraîneur de basket-ball de 42 ans a été condamné mercredi à cinq ans de prison assortis d'une amende de 1.200 euros pour faux. L'homme avait créé un faux profil au nom de son ex sur un site de rencontres, ce qui a entraîné un harcèlement de cette dernière par des hommes intéressés.



Le prévenu n'en était pas à son coup d'essai. En 2015, il avait déjà été trop loin et une médiation avait été organisée. L'homme avait alors promis à son ex de ne plus l'embêter. Mais en 2020, le coach a récidivé et a décidé de créer un faux profil au nom de son ex sur un site de rencontres, allant jusqu'à organiser des rendez-vous entre celle-ci et un homme intéressé, qui s'est un jour présenté au domicile de la victime.

"Victime de terreur psychologique"

La femme a finalement déposé plainte auprès de la police le 16 juin 2020. L'entraîneur de basket et son ex-compagne s'étaient rencontrés au travail et avaient noué une relation qui s'est mal terminée. Le prévenu a alors commencé à bombarder la victime de toutes sortes de messages et d'e-mails. Cinq ans plus tard, l'homme a mentionné le numéro de téléphone portable de son ex dans une annonce pour une voiture d'occasion, ce qui a eu pour conséquence une pluie d'appels téléphoniques de la part d'acheteurs intéressés.

"Cette femme est fatiguée. Cela fait des années qu'elle est victime de terreur psychologique", a déclaré son avocat. Le prévenu a été condamné à lui verser une indemnité de 5.670 euros à titre provisionnel. Les faits de harcèlement ont été jugés prescrits. "Le défendeur ne montre aucun respect pour la victime. Sa personnalité tend vers l'égocentrisme. Il fait preuve d'un comportement jaloux, vindicatif et dominateur", a déclaré le tribunal. "Le prévenu doit recevoir un signal clair que son comportement est inadmissible. La confiance et la sécurité de la victime ont été endommagées". Le ministère public avait requis une peine d'un an de prison.