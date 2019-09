Il donne 5 coups de couteau dans la poitrine et le ventre d'un homme à Bruxelles: la sentence est tombée

Un ressortissant algérien de 30 ans a été condamné jeudi par le tribunal correctionnel de Bruxelles à 24 mois de prison pour avoir poignardé un homme le 30 juin dernier sur la place Fontainas, au centre de la capitale. Le parquet avait qualifié les faits de tentative de meurtre, tandis que le prévenu avait plaidé la légitime défense. Le tribunal a finalement jugé l'homme coupable de coups et blessures volontaires.



Selon le parquet, déclarations de témoins à l'appui, le prévenu s'est adressé à sa future victime car il la soupçonnait de lui avoir volé sa paire de lunettes solaires plus tôt dans la journée. "La scène a dégénéré en bagarre au cours de laquelle le suspect a sorti un couteau et a assené cinq coups de couteau dans la poitrine et le ventre de son adversaire", avait relaté le procureur à l'audience. "La victime a été grièvement blessée et transportée inconsciente à l'hôpital. Le suspect a pu être rapidement intercepté, le couteau ensanglanté encore dans les mains".



Le prévenu s'était défendu en affirmant avoir été préalablement attaqué par la victime et ses amis, notamment à l'aide d'une bouteille en verre. "Aucun des témoins dans ce dossier ne peut affirmer avec certitude comment la bagarre a commencé ni qui a porté le premier coup", avait plaidé son avocat. "Nous ne pouvons pas exclure qu'il s'agit de légitime défense. Il n'est pas établi non plus qu'il avait l'intention de tuer cet homme".



Le tribunal a finalement écarté tant l'intention d'homicide que la légitime défense: le prévenu a été condamné à 24 mois de prison pour coups et blessures ayant entraîné une incapacité de travail.