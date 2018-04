Il épluchait les annonces nécrologiques pour voler les morts: la peine est tombée

Le tribunal correctionnel de Charleroi a rendu son jugement, lundi, dans un dossier impliquant six prévenus poursuivis pour des vols chez des personnes défuntes. Le principal suspect, qui écope de 2 ans de prison, épluchait les annonces nécrologiques pour choisir ses cibles. Les cinq autres bénéficient d'une simple déclaration de culpabilité.

Cinq des six prévenus n'ont pas comparu à l'audience qui concernait ces faits survenus entre 2012 et 2016. Selon le parquet de Charleroi, Iannis H. ciblait les habitations de défunts ou de personnes hospitalisées. Au moins cinq cambriolages ont pu lui être attribués, notamment grâce à ses empreintes digitales, mais le suspect a reconnu en avoir commis d'autres. Sa technique consistait à éplucher les annonces nécrologiques pour s'introduire ensuite dans les maisons qu'il savait vides.



Le 5 décembre 2012, la police a surpris Iannis H., Izzet G. et Alessio N. en flagrant délit de vol dans une habitation de Courcelles. "Une voisine a entendu que l'on défonçait une porte et a vu Izzet G. qui faisait le guet. Il a même imité des bruits d'oiseau pour prévenir ses complices. Dans la poche de Iannis H., on a retrouvé un papier avec quatre adresses dont les occupants venaient justement de mourir. Deux jeunes femmes qui ont agi avec lui à plusieurs reprises sont en aveux. Elles expliquent qu'elles lui servaient de chauffeur ou de guetteur en échange de paquets de cigarettes, d'un plein d'essence ou d'un peu d'argent. Il y avait donc bien un système élaboré mis en place par le principal prévenu", a expliqué le substitut Vervaeren.



Au terme de son réquisitoire, le parquet a requis trois ans de prison contre Iannis H. et 18 mois contre Hovik B., un autre prévenu déjà nanti d'un casier judiciaire. Vu l'écoulement du temps, le parquet n'a sollicité qu'une simple déclaration de culpabilité contre les quatre autres prévenus.



Me Turk, conseil d'Izzet G., a sollicité l'acquittement. Il explique qu'il était présent à Courcelles mais que Ioannis H. s'est absenté alors qu'il fumait une cigarette, sans le prévenir de ce qu'il comptait faire. Cette théorie a été jugée invraisemblable par le tribunal qui a finalement condamné Iannis H. à deux ans de prison ferme et octroyé une simple déclaration de culpabilité aux cinq autres prévenus, vu le dépassement du délai raisonnable.