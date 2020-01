Il errait sur l'autoroute E411: reconnaissez-vous cet homme? (photos)

Un piéton a été appréhendé lundi après-midi alors qu'il errait sur l'autoroute E411, a-t-on appris mardi auprès du parquet du Brabant wallon. Les autorités judiciaires tentent à présent de déterminer son identité et se préparent à diffuser un avis de recherche.



L'homme de corpulence normale et âgé de 25 à 30 ans mesure environ 1,70 m. Il marchait sur la bande d'arrêt d'urgence de l'E411, en direction de Luxembourg, à hauteur de la sortie 8 (Walhain) lorsqu'il a été interpellé, lundi vers 14h50, par les patrouilleurs de la police fédérale de la route (WPR). Souffrant manifestement de problèmes mentaux, l'individu ne parle pas et ne portait sur lui aucun document d'identité.

Ses empreintes digitales n'étant par ailleurs pas connues, les enquêteurs n'ont pas pu l'identifier. Dans un premier temps, l'homme a été hospitalisé dans le cadre d'une mise en observation. Selon les premiers éléments de l'enquête, il serait atteint d'une forme d'amnésie. La cellule des personnes disparues de la police judiciaire fédérale et l'Office des étrangers ont été avisés.