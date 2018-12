Il fabriquait des faux diplômes: le tribunal de Liège l'a condamné à une peine de prison

Un Liégeois qui avait fabriqué de faux diplômes a été condamné mardi par le tribunal correctionnel de Liège à une peine de 12 mois de prison avec sursis pour la moitié et à une amende de 8.000 euros avec sursis pour la moitié. Plusieurs prévenus qui avaient bénéficié de son système ont également été condamnés.



L'IFAPME (Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises) avait constaté l'existence de nombreuses fausses attestations de réussite, qui avaient été présentées à des caisses d'assurances sociales. Ces faux documents étaient réalisés au départ d'un vrai diplôme qui avait été falsifié à des dizaines de reprises et vendus pour des montants allant de 2.000 à 4.000 euros. L'individu qui était à la base de ces faux a été condamné à une peine de 12 mois de prison avec sursis pour la moitié et à une amende de 8.000 euros avec sursis pour la moitié. Plusieurs autres prévenus ont également été condamnés, soit pour avoir été des intermédiaires chargés de recruter des clients ou pour avoir été les acheteurs bénéficiaires des faux. Le tribunal a prononcé des peines allant de 3 à 8 mois de prison ou des sanctions alternatives comme la suspension du prononcé ou la peine de travail.