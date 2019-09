Il figure sur la liste "Most wanted" de la police belge: Rudo Meiland a été arrêté au Suriname

Rudo Meiland, qui figure sur la liste de la police belge fédérale des criminels les plus recherchés, a été arrêté au Suriname, rapporte le site Crimesite.nl. D'autres sources ont confirmé samedi l'information aux journaux Het Nieuwsblad et De Standaard. La Belgique a demandé l'extradition du Néerlandais.



Rudo Meiland, de nationalité néerlandaise, est né le 5 décembre 1962 au Suriname. En Belgique, il a été condamné à 15 ans de prison au total pour des faits de trafic international de stupéfiants et participation à une organisation criminelle. De 2009 à 2015, il a dirigé une bande qui importait de grandes quantités de cocaïne en provenance de la République dominicaine.