Il n'y a jamais eu autant d'infractions de vitesse... et ce sont les GROS excès qui ont progressé

L'année dernière, les radars ont permis de verbaliser 3,747 millions de conducteurs, soit près de 350.000 de plus qu'en 2017, rapportent les titres Sudpresse lundi. Selon le bilan de la police, la moyenne était de 10.268 verbalisations par jour en 2018.



La police fédérale de la route et les zones de police locale ont verbalisé 3.747.978 conducteurs l'année dernière, contre 3.400.694 en 2017 et 3.297.387 en 2016. Il n'y a jamais autant d'infractions de vitesse. À titre de comparaison, nous étions à 2,6 millions en 2010. En Wallonie, les infractions sont passées de 838.037 en 2017 à 877.754 en 2018. Namur arrive en tête des provinces wallonnes où les forces de l'ordre ont le plus réprimé la vitesse excessive. Entre 2017 et 2018, le nombre de contraventions y a bondi de 19,5 %.

Environ 8 % des conducteurs en Wallonie - près d'un sur treize - roulaient trop vite d'au moins 31 km/h. Ceux-ci sévissaient principalement dans les zones 50 (21.517 infractions), les routes à 70 km/h (18.916) et les autoroutes (17.320). Pour les chaussées à 90 km/h, le bilan s'élève 11.938 p.-v.

Notons que 517 chauffards ont traversé une zone 30 à au moins 61 km/h. "Il est décevant de constater que ce sont surtout les gros excès de vitesse qui ont progressé. Les conducteurs étaient parfaitement conscients qu'ils roulaient trop vite. Cela ne s'est pas joué à quelques km/h", analyse Benoît Godart, porte-parole de l'Institut Vias, en parcourant les statistiques publiées par la police.



