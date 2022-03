Il tente d'assassiner la sœur de Jean-Claude Van Damme à l'aide d'un "rouleau à pâtisserie"

Frédéric C, prévenu d'une tentative d'assassinat sur la sœur de Jean-Claude Van Damme, encourt une peine de six ans de prison ferme devant le tribunal correctionnel du Hainaut. Il lui aurait aussi dérobé une somme de 30.000 euros. Le jugement sera prononcé le 28 avril.



Véronique Van Varenberg, soeur de l'acteur, avait rencontré Frédéric sur Facebook. Après avoir réalisé que son compagnon était surtout "intéressé par la notoriété et l'argent" de Jean-Claude Van Damme, Véronique a décidé de mettre un terme à leur relation. Une décision que l'homme n'aurait pas acceptée.

Le 17 mars 2017, Frédéric est arrivé chez Véronique à Knokke pour reprendre ses affaires. Après un bref passage aux toilettes, l'homme a violemment frappé la sœur de JCVD avec un "rouleau à pâtisserie". Un des manches de l'ustensile s'est brisé à cause de la violence du coup. Le visage en sang, la femme s'est rendue aux urgences avec son agresseur. Elle a porté plainte six mois plus tard. Frédéric ne s'est pas présenté à l'audience. Instruite à Bruges, cette affaire a été renvoyée à Tournai pour une question linguistique.