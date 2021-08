Il tire sur deux hommes sur une terrasse à Gilly, rate sa cible et se fait rouer de coups: tous ont été condamné

Le tribunal correctionnel de Charleroi a condamné vendredi Abdelouahab B. à 6 ans de prison ferme. Mostapha H. et Omar F. ont écopé de 3 mois de prison avec sursis et d'une peine de travail de 50 heures pour une scène de coups et blessures sur Abdelouahab B. Ce dernier avait tiré en direction des deux autres prévenus avant d'être victime de coups et blessures par les deux victimes de la tentative de meurtre. Le ministère public avait requis des peines sévères et dissuasives de prison ferme contre les trois prévenus.

Rappel des faits

Le 20 août 2020, aux Quatre Bras de Gilly (Charleroi, province de Hainaut), Abdelouahab B. avait tiré en direction des deux autres prévenus. Ces derniers étaient attablés à une terrasse quand le premier prévenu était arrivé armé. "Un coup de feu a retenti. D'après des témoins et les victimes, l'auteur avait tenté de tirer à une seconde reprise, mais l'arme semble s'être enrayée", avait expliqué le ministère public.

Abdelouahab B. avait tenté de prendre la fuite en montant dans un taxi, mais les deux victimes étaient parvenues à bloquer le véhicule sur la chaussée. "Le premier prévenu a donc été sorti du taxi par les deux hommes ciblés lors de la précédente scène et qui l'ont ensuite roué de coups".

Mostapha H. et Omar F. étaient en aveux d'avoir porté des coups à Abdelouahab B., tout en plaidant l'excuse de provocation. Le dernier cité, poursuivi pour une tentative de meurtre, contestait l'intention d'homicide.

Le ministère public avait requis des peines sévères et dissuasives de prison ferme contre les trois prévenus. Les avocats de la défense avaient plaidé des mesures de sursis simple ou une suspension du prononcé.