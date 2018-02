Ils ont été surnommés les "Dexter" après avoir tué et dépecé un étudiant: voici leur peine

La cour d'assises de Bruxelles a condamné, jeudi après-midi, Vincent De Bruycker et Denis Nikolovska à 24 ans de réclusion criminelle. Ils avaient été tous deux reconnus coupables mercredi soir d'avoir assassiné Xhuliano Brahimllari, un étudiant de 22 ans, et de l'avoir dépecé. Les deux jeunes hommes de 23 ans s'accusaient mutuellement d'être l'auteur des coups de machette qui ont entraîné le décès de leur "ami" Xhuliano, le 7 juin 2015, à Koekelberg.



La cour d'assises de Bruxelles a prononcé une peine de 24 ans de prison pour chacun des deux coupables. Un peu plus tôt dans la journée, l'avocat général Jean-Marie Mawet avait requis la réclusion à perpétuité à l'encontre des deux jeunes hommes jugés. Mercredi soir, le jury avait suivi en tout point la thèse de l'accusation et de la partie civile en reconnaissant les deux accusés coupables autant l'un que l'autre de l'assassinat de Xhuliano, peu importe lequel des deux avait donné le coup fatal.





Rappel des faits



Le 9 juin 2015, le tronc démembré d'un corps humain avait été découvert à la limite entre Jette et Wemmel, par des ouvriers communaux. Il s'agissait de Xhuliano Brahimllari, un étudiant de 22 ans, signalé disparu depuis plusieurs jours. D'autres parties du corps de la victime avaient été découvertes ensuite à d'autres endroits. L'enquête était remontée jusqu'à Vincent De Bruycker et Denis Nikolovska, des amis de la victime, à la suite d'une enquête de téléphonie. Ils avaient été arrêtés en juin et juillet 2015.