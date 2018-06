Ils percutent un cycliste avec leur voiture, sortent et déplacent le corps de la victime avant de fuir: un suspect s'est rendu

Un des suspects d'un délit de fuite lors d'un accident lundi soir, qui a fait un blessé grave, s'est rendu à la police locale d'Anvers jeudi soir. Selon la police, il s'agit d'un jeune homme de 18 ans qui a été identifié comme le passager du véhicule ayant renversé et blessé un cycliste. Le deuxième suspect, considéré comme le conducteur, est toujours recherché.



Un cycliste de 38 ans a été happé, lundi soir, par une voiture qui effectuait une manoeuvre alors que le feu était au rouge. Les faits ont eu lieu au carrefour de la Luitenant Lippenslaan et du Binnensingel. Les deux occupants de la voiture sont sortis et ont placé la victime sur le côté. Ils sont retournés dans leur voiture et ont pris la fuite vers l'autoroute. Un témoin a pu noter la plaque d'immatriculation.