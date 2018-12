Ils se font passer pour des policiers pour cambrioler une habitation de Maisières: avez-vous vu cette Audi?

Cet avis de recherche est diffusé à la demande de Monsieur le Juge d’instruction Blondiaux à Mons.



Le mercredi 3 octobre vers 11h30, un vol avec violence a été commis dans une habitation située Grand Chemin à Maisières. Trois individus se présentent au domicile des victimes en se faisant passer pour des policiers. Les victimes sont violement maîtrisées par 2 auteurs pendant que leur complice fouille l’habitation.



Les auteurs prennent la fuite à bord d’une Audi A3 Sportback de couleur foncée. Le véhicule a été filmé rue Grande à Maisières alors qu’il brûlait un feu rouge.







Le 1er auteur est âgé entre 25 et 30 ans. Il mesure environ 1m85 et est de corpulence très mince. Il portait une veste bleue avec plusieurs inscriptions « Police », une casquette avec l’inscription "Police" et un foulard bleu avec un motif floral.



Le 2ème auteur est âgé entre 35 et 40 ans et est de corpulence normale. Il a de courts cheveux avec des reflets roux.



Le 3ème auteur avait le visage masqué et portait des vêtements foncés.

Dans le cadre de cette enquête, les enquêteurs sont à la recherche de personnes qui auraient vu des agissements suspects à proximité des lieux du fait ou qui pourraient donner des informations sur cette Audi A3 Sportback.









Témoignages



Si vous reconnaissez ce véhicule ou si vous avez des informations sur ce fait, veuillez prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300. La discrétion est assurée.



Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu