Ils tabassent un rival amoureux jusqu'à ce qu'il fasse une crise d'épilepsie: un an de prison requis contre deux Liégeois

Le parquet a requis mardi devant le tribunal correctionnel de Liège une peine d'un an de prison contre deux Liégeois poursuivis pour des faits de séquestration, de coups et blessures et de menaces. Les deux prévenus avaient emmené le rival amoureux de l'un d'eux au fond d'un bois pour le rouer de coups.

Les faits s'étaient déroulés à Visé le 2 août 2017. Un jeune homme avait été embarqué dans une voiture par les deux prévenus et conduit de force au fond du bois de la Julienne. A destination, le jeune homme avait été menacé à l'aide d'une lame de rasoir. Il avait été giflé avant d'être précipité au sol et roué de coups.

La scène violente avait pris fin lorsque la victime avait été prise d'une crise d'épilepsie. La victime avait ensuite été déposée devant chez elle. Mais les prévenus étaient revenus sur place par la suite pour le menacer une nouvelle fois avec un couteau et déverser du carburant sur ses vêtements.

Le conflit avait débuté parce que le jeune homme victime des faits et l'un des prévenus convoitaient la même fille.

Le parquet a estimé que ces faits de séquestration ne devaient pas être banalisés et a requis contre les deux prévenus des peines d'un an de prison. L'un des prévenus était défaillant. L'avocat du second a plaidé l'acquittement au bénéfice du doute, le sursis ou la peine de travail.

Le jugement sera prononcé le 21 mai.