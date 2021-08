Ils volent trois tonnes de batteries à Soignies: la peine est tombée

Le tribunal correctionnel de Charleroi a condamné vendredi Marin-Alin C., Ionel M. et Gabi A. à 10 mois de prison avec un sursis simple de 3 ans. Les trois prévenus étaient poursuivis pour un vol avec effraction de vingt catalyseurs et de trois tonnes de batteries à Soignies. Marin-Alin C. était en aveux d'avoir participé au vol. Le ministère public avait requis des peines de 18 mois de prison avec sursis contre Gabi A. ainsi que deux ans de prison contre Marin-Alin C. et Ionel M.

Le parquet suspectait les trois prévenus d'avoir, la nuit du 8 au 9 décembre dernier, commis un vol avec effraction dans une casse automobile à Soignies. Le lendemain matin, vers 10h00, le propriétaire des lieux avait remarqué le vol d'une importante quantité de marchandise. Vingt catalyseurs et trois tonnes de batteries de voitures avaient disparu. "Rapidement, la victime a mené sa petite enquête en consultant ses différents collègues dans la région", avait expliqué la substitute du procureur Dutrifoy.

Le propriétaire d'une casse à Obourg (Mons, province de Hainaut) avait informé la victime de la possible présence de batteries volées sur son site. Sur place, le propriétaire de la casse victime du vol avait reconnu certaines batteries. Les prévenus étaient parvenus à prendre la fuite avant d'être identifiés et interpellés.

Marin-Alin C. était en aveux d'avoir participé au vol avec effraction et de ne pas avoir eu en sa possession les autorisations nécessaires pour collecter et transporter les déchets dangereux. Gabi A. était également poursuivi pour ne pas avoir eu en sa possession les autorisations nécessaires et d'avoir exercé une activité de ferrailleur en noir sans être inscrit à la BCE (banque-carrefour des entreprises).

Une peine de deux ans de prison avec sursis était requise par le ministère public contre Marin-Alin C. La même peine de prison ferme était requise pour Ionel M., jugé par défaut. Dix-huit mois de prison avec sursis et une amende étaient requis contre Gabi A. Les deux avocats de la défense avaient plaidé une mesure de faveur.