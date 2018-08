Images inédites prises juste après le meurtre du policier à Spa: un suspect s'enfuit, la tête entre les mains

Voici ce qui s'est passé quelques secondes après la fusillade de Spa ce week-end. Fusillade qui a coûté la vie au policier Amaury Delrez. Sur les images exclusives RTL info, on voit la fuite des suspects. Une scène de chaos qui apporte un éclairage sur les circonstances du drame.

Il est 2h du matin et la fusillade vient d'éclater. Amaury Delrez est au sol. Sur la vidéo, on voit un homme s'échapper du taxi et traverser la rue. Il est touché, mais continue. Il s'agit forcément d'un des trois suspects s'échappant vers le parc. Il est poursuivi par un policier pendant quelques secondes. Puis, l'agent fait demi-tour.

Plus tard, des cris sont entendus. On observe à nouveau une personne qui s'enfuit. Il pourrait s'agir cette fois de l'auteur présumé du meurtre: Ivo Theunissen. Grande taille, veste noire: il prend la fuite, se tient brièvement la tête entre ses mains.

Sur l'avenue, le véhicule de police reste à l'arrêt. Le collègue d'Amaury appelle à l'aide. Des chiens renifleurs sont aux trousses des fuyards. Puis, les renforts sont rappelés.

On ignore toujours où est l'arme du crime, or c'est un élément capital de l'enquête. Elle n'est en tout cas plus dans les mains de la personne qui s'enfuit en courant devant le smartphone du témoin. Le périmètre a déjà été fouillé à plusieurs reprises.