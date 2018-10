Immo Model: les gérants ne réfutent pas avoir escroqué des dizaines de clients

Les gérants de la société Immo Model, qui avaient écopé de 37 mois et cinq ans de prison ferme par défaut, ont fait opposition mercredi à ce jugement devant le tribunal correctionnel de Charleroi. Ils ne réfutent pas avoir escroqué des dizaines de clients mais évoquent une gestion calamiteuse qui les a entraînés dans cette spirale. Ils n'ont d'ailleurs pas contesté la confiscation d'un million d'euros.

Dans le jugement prononcé en juin dernier en l'absence de Guy M. (Moreau), Désirée D. (Delval) et de leur fils Antoine, le tribunal avait reconnu les préventions d'escroquerie établies à charge des prévenus qui, de 2006 à 2013, avaient empoché des acomptes conséquents auprès de clients, sans jamais leur rembourser. Le juge avait fustigé le fait que le couple se versait un traitement plantureux et menait un train de vie somptuaire alors qu'une quarantaine de victimes avaient été dépouillées et, pour certaines, ruinées.

Les prévenus, qui résident depuis lors à Argelès dans le sud de la France, étaient absents lors de leur procès. Guy M. avait écopé de 37 mois de prison ferme alors que Désirée D. se voyait condamnée à cinq ans. Leur fils s'en était sorti avec 12 mois de prison avec sursis. Le tribunal avait également prononcé la confiscation d'un million d'euros afin de pouvoir rembourser les victimes. Revenus de France malgré le risque d'arrestation immédiate, le couple a fait opposition au jugement. En aveux sur la matérialité des faits, le couple a sollicité le sursis probatoire, à la condition unique de rembourser les préjudiciés. Selon Me Braeckman, conseil de Désirée D., la société a périclité dès 2002, lorsqu'elle a voulu s'agrandir.

"La mauvaise gestion, couplée à la crise immobilière, a engendré des dettes, notamment envers l'ONSS", a expliqué l'avocate. "Jusqu'en 2009, personne n'a été préjudicié. Mais ma cliente a commencé à cafouiller lorsque son mari, qui était le créateur de l'activité, a fait un burn-out et s'est réfugié à Argelès, lui laissant les rênes. Elle a alors utilisé les acomptes pour en rembourser d'autres ou payer des créanciers. Pas pour s'assurer un train de vie luxueux. Aujourd'hui, ils sont d'ailleurs à sec".

Me Cloet, conseil de Guy M., a reconnu que son client avait totalement délaissé la gestion d'Immo Model et qu'il aurait dû revenir en Belgique pour mettre un terme à la société. Les avocats estiment que la prison ferme ne permettra pas au couple de rembourser les victimes. Pour le parquet, les peines de prison ferme doivent être maintenues. "Je n'entends que de la mauvaise foi", a rétorqué la substitut Guisset. "Je n'ai rien vu comme procédure de remboursement des victimes. Il est inapte au travail vu sa maladie, elle n'a qu'un travail saisonnier et leur maison d'Argelès va être vendue. Un sursis serait une forme d'impunité pour ces prévenus qui continueraient à vivre piano piano". Jugement le 28 novembre.