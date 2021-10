Important incendie à Vilvorde: pas de blessé, possible dégagement de fibres d'amiante

(Belga) L'incendie qui s'est déclaré lundi matin dans une habitation de la Hendrik I-lei, à Vilvorde, était complètement éteint en début d'après-midi. Personne n'a été blessé mais le feu a provoqué des dégâts considérables au bâtiment. Il est par ailleurs probable que des particules d'amiante aient été libérées, avertissent les services de secours et les autorités communales.

La Hendrik I-lei reste pour le moment fermée à la circulation et les enfants et le personnel d'une école primaire située à proximité de l'incendie sont invités à rester à l'intérieur. Le feu a pris peu après 10h00 dans une maison mitoyenne de la Hendrik I-lei et s'est rapidement propagé à la toiture. Les deux résidents de la propriété ont pu se mettre en sécurité et sont indemnes. Les pompiers ont rapidement maîtrisé l'incendie et ont pu sauver les habitations adjacentes, mais la maison touchée a subi de lourds dommages. (Belga)