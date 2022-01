Important incendie dans le port de Gand

(Belga) Un important incendie s'est déclaré mercredi en fin de journée, sur le coup de 17h30, dans la zone industrielle du port de Gand. Une entreprise située Port Arthurlaan était touchée, ont fait savoir les pompiers gantois. L'incident n'a fait aucune victime et les hommes du feu s'affairent toujours pour protéger les bâtiments environnants, ont-ils ajouté.

Les pompiers ont également envoyé un message via B-Alert aux habitants d'Oostakker, de Muide et de Mont-Saint-Amand pour qu'ils ferment les fenêtres et les portes. "Pour l'instant, nous ne savons absolument pas si des substances toxiques ont été libérées", a précisé Anouk Veyt, porte-parole des pompiers de Gand. "C'est donc purement préventif." La cause de l'incendie n'est pas encore connue, mais le travail des hommes du feu devrait se poursuivre jusqu'à très tard mercredi soir et également jeudi matin. (Belga)