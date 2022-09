Important incendie dans un garage d'anciennes voitures à Soumagne

(Belga) Un incendie s'est déclaré vendredi après-midi dans un garage de voitures anciennes à Soumagne (province de Liège), indiquent les pompiers de Liège.

Le feu s'est déclaré vers 16h00 dans un garage rue des Pépinières à Cérexhe-Heuseux. La fumée était visible à plusieurs kilomètres. Les hommes du feu liégeois sont intervenus en renfort des pompiers de la zone Vesdre-Hoëgne-Plateau. Environ 30 pompiers sont sur place. Vendredi vers 16h30, l'incendie n'était pas encore maitrisé et les pompiers craignaient d'envoyer des renforts supplémentaires. Il n'y a pas de blessé et la cause du feu n'est pas encore connue. (Belga)