Important incendie dans une société textile à Mont-de-l'Enclus

(Belga) Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés jeudi, vers 18h45, qu'un incendie s'était déclaré dans les installations d'une société de textile Eco-Prints (textile printing) implantée le long de la rue d'Anseroeul à Amougies.

Venant des casernes de Renaix et d'Avelgem, les pompiers flamands ont été rejoints par leurs collègues francophones de Tournai, Antoing, Leuze, Mouscron et Estaimpuis. A 20h, l'incendie était toujours en cours sous la direction d'Olivier Lowagie, commandant de la zone de secours. On ignore pour l'instant s'il y a des blessés ainsi que les causes de l'incendie. (Belga)