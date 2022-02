Important incendie industriel à Alost

(Belga) Un important incendie industriel s'est déclaré à Gijzegem, section de la ville d'Alost (province de Flandre orientale) vendredi soir. Les habitants de Gijzegem et ceux de Hofstade (Zemst) sont invités à garder leurs portes et fenêtres fermées et à éteindre leur système de ventilation, a annoncé la ville d'Alost.

Les services d'urgence et le bourgmestre d'Alost Christoph D'Haese sont sur place. "Nous sommes confrontés à un important incendie à Gijzegem. Les services d'urgence font tout ce qu'ils peuvent pour maîtriser la situation. En raison du caractère industriel et de la direction du vent, nous demandons à tous les habitants de Gijzegem et de Hofstade de garder leurs fenêtres et leurs portes fermées et d'éteindre leur ventilation jusqu'à nouvel ordre", a précisé M. D'Haese. (Belga)