Importante fuite de gaz à Nimy: un périmètre de sécurité mis en place, le trafic ferroviaire interrompu

Une fuite de gaz naturel est survenue mardi vers 9h20 sur un chantier de la voirie à Nimy (Mons). Les équipes d'Orès sont sur place. Un périmètre de sécurité a été dressé. Aucun timing n'a pu être précisé par Orès quant à la finalisation des travaux de réparation.

Un engin de chantier a arraché une conduite de gaz naturel à moyenne pression dans un chantier de réfection de la voirie à Nimy, mardi vers 9h20. La société Orès a précisé que la fuite est survenue à la rue Mouzin à Nimy où un périmètre de sécurité a été dressé.

Le trafic des trains sur la ligne 118 entre les gares de Mons et Obourg a été interrompu, a indiqué un porte-parole d'Infrabel. Des navettes de bus sont mises en place. Orès a indiqué que ses équipes techniques doivent commencer par déblayer le chantier, de la terre et des gravats ayant recouvert l'endroit de la fuite sur la canalisation. Une fois cette première phase du chantier terminée, une analyse de la situation sera effectuée dans le but de colmater la fuite et de commencer les travaux de réparation. Aucun timing n'a été donné par Orès quant à la finalisation des travaux de réparation.