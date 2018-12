Incendie à Beyne: unE dame âgée intoxiquée

(Belga) Un incendie a eu lieu lundi soir à Beyne-Heusay, ont indiqué en fin de soirée les pompiers de Liège. Une habitante des lieux a légèrement été intoxiquée.

Pour une raison encore indéterminée, le feu s'est déclaré lundi, aux alentours de 18h00, dans un appartement situé au numéro 82 de la Grand Route à Beyne-Heusay, à l'étage de chez Auto Moto SPRL. A l'intérieur de l'habitation se trouvaient une dame âgée ainsi que trois enfants. Si ces derniers n'ont pas été blessés, la personne âgée a légèrement été intoxiquée par les flammes. Rapidement prévenus, les pompiers de Liège se sont rendus sur place tout en envoyant le SMUR et deux ambulances. Une fois sur les lieux de l'incendie, les hommes du feu ont été dans l'obligation de forcer la porte pour entrer et arriver à le maîtriser. Les habitants de l'appartement ont dès lors été évacués et pris en charge par les services de secours. Leurs jours ne sont pas en danger. (Belga)