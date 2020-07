(Belga) Un incendie "assez important" s'est déclaré à l'aéroport de Bierset, en province de Liège, dans le courant de la soirée mercredi touchant le bâtiment B30, entre le terminal passager et la partie pétrolière de l'aéroport, a confirmé à Belga Christian Delcourt, communication manager de Liege Airport vers 22h30. Les pompiers de l'aéroport et de Liège sont sur place. Il n'y a pas de blessé à déplorer et aucun avion n'est concerné.

(Belga)