Incendie à la Banque de France: l'artiste russe Pavlenski condamné à un an de prison

(Belga) L'artiste contestataire russe Piotr Pavlenski a été condamné jeudi à Paris à 3 ans de prison, dont 2 ans avec sursis, pour avoir incendié la façade d'une succursale de la Banque de France dans la capitale française en octobre 2017.

Piotr Pavlenski, qui a déjà passé onze mois en détention provisoire, ne devrait donc pas retourner en détention. L'artiste et son ex-compagne Oksana Chaliguina, qui ont obtenu l'asile politique en France en mai 2017, comparaissaient pour "destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes". Ils avaient été arrêtés dans la nuit du 15 au 16 octobre 2017 devant une succursale de la Banque de France à Paris dont ils avaient incendié la façade. Il s'agissait, selon eux, d'une performance artistique intitulée "Eclairage". L'artiste entendait dénoncer la présence de la Banque de France sur la place de la Bastille, ce qui est, selon lui, "historiquement honteux". Oksana Chaliguina a elle été condamnée à 2 ans de prison, dont 16 mois avec sursis. Les deux prévenus ont l'interdiction de détenir une arme pendant 5 ans. Par ailleurs, ils devront payer 18.678 euros à la Banque de France au titre du préjudice matériel, et 3.000 euros au titre du préjudice moral. "Jamais! ", a vivement réagi, en russe, Piotr Pavlenski. L'artiste, âgé de 34 ans, s'est fait connaître en défiant régulièrement les autorités russes: il a notamment arrosé d'essence et incendié les portes du siège de l'ex-KGB à Moscou. En 2012, il s'était cousu les lèvres en soutien aux Pussy Riot, un groupe de jeunes femmes condamnées en Russie à deux ans de camp pour avoir "profané" la cathédrale du Christ-Sauveur à Moscou au cours d'une "prière punk" qui critiquait ouvertement le président Vladimir Poutine. En juin 2016, Piotr Pavlenski, qui se revendique de "l'art politique" avait fait sept mois de détention puis avait été condamné à une amende pour avoir "endommagé" la Loubianka, siège historique des services de sécurité russes. (Belga)