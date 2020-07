Incendie à Liege Airport - Les dégâts sont importants, mais les vols ont repris normalement

(Belga) Le trafic aéroportuaire a repris normalement à Liege Airport jeudi où un incendie dans un hangar a été maitrisé dans la soirée mercredi. L'incident qui s'est déclaré vers 22h30 n'a pas fait de victime mais les dégâts matériels sont "importants", selon le porte-parole de Liege Airport, Christian Delcourt.

En raison de l'incendie, dont les dégagements de fumée étaient conséquents, trois vols ont été déroutés. Mais depuis que le foyer a été maitrisé par les services incendies, les autres vols, principalement FedEx et TNT, ont pu reprendre normalement. Les dégâts occasionnés dans le bâtiment B30, entre le terminal passager et la partie pétrolière de l'aéroport, sont importants. "Une grande partie du hangar a été détruite. Il contenait principalement du matériel et des bureaux", a décrit M. Delcourt dans la nuit de mercredi à jeudi. "Nous verrons plus clair demain, nous ferons le point", a-t-il fait savoir. Aucun appareil n'aurait été endommagé, certains qui étaient dans le hangar de maintenance ont toutefois été évacués, selon Manuel Dony, le bourgmestre faisant fonction de la commune de Grâce-Hollogne, où l'aéroport est installé à Bierset. L'incident, qui n'a pas fait de blessé, ne pose pas de risque pour la population locale, a aussi assuré M. Dony. La sécurité sur le site a été garantie, a ajouté le bourgmestre qui souligne le profesionnalisme des services qui ont coordonné l'opération, à savoir les pompiers, la protection civile, la police aéroportuaire et locale. La cause de l'incendie reste à déterminer.