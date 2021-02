Grave incendie à Linkebeek: un habitant a perdu la vie, deux pompiers ont été blessés

Une personne a perdu la vie vendredi dans l'incendie de son appartement à Linkebeek (Brabant flamand), en périphérie bruxelloise. Deux pompiers ont également été blessés lors de leur intervention mais leurs jours ne sont pas en danger, a-t-on appris auprès des services d'incendie.

Le feu s'est déclaré en début d'après-midi au deuxième étage d'un immeuble de la rue de la Station à Linkebeek. Les habitants du premier étage et du rez-de-chaussée ont pu quitter les lieux sains et saufs et prévenir les pompiers qu'une personne se trouvait à l'étage supérieur. Ils avaient essayé dans un premier temps de sortir la personne de son appartement, mais avaient dû revenir sur leurs pas.

Lorsque les pompiers sont entrés dans le bâtiment, deux d'entre eux ont été piégés par l'effondrement d'un escalier. Ils ont pu être dégagés par leurs collègues. L'un a été emmené à l'hôpital, l'autre a été soigné sur place.

Une fois l'incendie en grande partie éteint, les pompiers ont finalement retrouvé le corps de l'habitant de l'appartement du deuxième étage. L'homme s'est également retrouvé coincé sous des décombres, mais la cause exacte du décès doit encore être déterminée.

L'immeuble a été fortement endommagé et des appartements sont inhabitables. La cause de l'incendie n'a pas encore été établie. Le parquet a dépêché un expert sur les lieux.