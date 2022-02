Incendie à Ransart: un enfant est décédé et un second est dans un état de mort cérébrale

(Belga) Un enfant est décédé à la suite d'un incendie survenu vendredi soir dans une habitation à Ransart (Charleroi, province de Hainaut), a fait savoir le parquet de Charleroi. Le second enfant se trouve en état de mort cérébrale. Les parents et le beau-frère de la famille ont été transportés en milieu hospitalier et présentent diverses fractures.

L'incendie s'est déclaré au sein d'une habitation rue Eau-sur-Elle à Ransart, vendredi soir vers 18H30. Les pompiers de la zone de secours Hainaut-Est sont intervenus sur place, de même que cinq ambulances. Deux enfants de 6 et 11 ans, coincés au premier étage de l'habitation, ont été évacués par les hommes du feu, avant d'être pris en charge par les secours et transportés en milieu hospitalier. "L'un des enfants est décédé et le second se trouve en état de mort cérébrale", a précisé le parquet de Charleroi, avisé des faits. Les parents et le beau-frère de la famille sont parvenus à sortir de la maison en feu. Ces derniers ont également été transportés à l'hôpital et présentent diverses fractures. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l'incendie. Un expert du parquet se rendra sur place. (Belga)