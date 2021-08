Incendie à Uccle: trois personnes intoxiquées ont été hospitalisées

(Belga) Un incendie s'est déclaré lundi vers 18h00 dans un bâtiment à appartements de 3 étages, situé avenue de Saturne à Uccle, a indiqué en début de soirée le porte-parole des pompiers Water Derieuw. Trois personnes ont été intoxiquées par la fumée et ont été hospitalisées.

Le feu s'est déclenché dans un appartement situé au 1er étage du côté arrière du bâtiment. Il était pleinement développé à l'arrivée des pompiers sur place. Les deux habitants de l'appartement en cause avaient réussi à se mettre en sécurité, mais ils ont été légèrement intoxiqués par la fumée. Ils ont été transportés à l'hôpital. Etant donné l'important dégagement de fumée dans la cage d'escalier, les pompiers ont décidé d'évacuer une personne habitant au 3e étage avec un masque connecté à la bouteille d'air d'un pompier. Cette dernière a également été transportée à l'hôpital. Les autres occupants avaient évacué le bâtiment avant l'arrivée des pompiers sur place. L'appartement d'où est parti l'incendie est inhabitable. Le gaz et l'électricité ont été coupés. Les autres appartements n'ont pas été endommagés d'après les premières observations. Les pompiers sont restés plus de deux heures sur place pour ventiler les lieux. L'origine de l'incendie est accidentelle, mais doit encore être déterminée plus précisément. (Belga)