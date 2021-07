Incendie accidentel dans une exploitation agricole du Tournaisis

(Belga) Un incendie s'est déclaré jeudi en début de soirée dans une ferme de Bel?il, près de Tournai. Un hangar abritant du matériel agricole et de la paille a été totalement détruit. Le corps de logis de l'exploitation a été préservé par les pompiers. Quatre corps de pompiers sont intervenus.

A 20h30, les pompiers étaient maîtres de la situation mais étaient toujours sur place afin d'éteindre la paille qui se consumait. "Cela risque de durer", indiquait le lieutenant Géry Wallemacq, qui a dirigé l'intervention. Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés jeudi, vers 17h30, qu'un incendie s'était déclaré dans une exploitation agricole de la rue Basse à Beloeil. Venant des casernes de Beloeil, Basècles, Ath et Chièvres, 4 camions-citernes, 2 autopompes, un camion-échelle et un véhicule de commandement ont été dépêchés sur place. "À notre arrivée sur les lieux, la toiture d'une grange était entièrement embrasée. Le feu risquait de se propager à une proche étable qui abritait des veaux. Fort heureusement, le fermier a réussi à sortir tous les animaux", expliquait en soirée le lieutenant Géry Wallemacq. Le hangar contenant une réserve de paille et des engins agricoles étant totalement en feu, les pompiers ont axé leur intervention sur la préservation du corps de logis et de l'étable. Hormis de petits dégâts en toiture, ces deux bâtiments ont été préservés. "Selon l'agriculteur, le feu a pris au niveau d'un bulldozer de type Manitou. L'incendie s'est ensuite très rapidement propagé à la réserve de paille, puis au reste du bâtiment", précise l'officier. Ce feu n'a fait aucun blessé. (Belga)