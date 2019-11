Incendie d'un futur centre d'asile à Bilzen - Des contrôles de police accrus autour d'un autre centre

(Belga) La commune de Léau (Brabant flamand) a décidé de prévoir des contrôles de police supplémentaires autour d'un futur centre pour demandeurs d'asile à Dormaal, à une quarantaine de kilomètres du site de Bilzen qui a été incendié dimanche.

"Nous avons décidé de prévoir des mesures supplémentaires. La police locale a déjà effectué des contrôles réguliers à proximité du bâtiment, mais nous avons demandé que ces contrôles soient renforcés et que la vigilance soit accrue", a indiqué le bourgmestre de Léau Boudewijn Herbots (CD&V) sur la chaîne locale ROBtv. L'ouverture prochaine du centre pour demandeurs d'asile par Fedasil à Dormaal est contestée dans l'entité par une partie de la population. Il doit accueillir 130 résidents et 28 membres du personnel. Il est rapidement apparu que l'incendie dans le futur centre de Bilzen est d'origine criminelle. Le ou les auteurs sont recherchés par la police. Toutes sortes de déclarations douteuses ont circulé sur les réseaux sociaux dans la foulée de l'événement, poussant le parquet à ouvrir une enquête sur une possible violation de la loi antiraciste. (Belga)