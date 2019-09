Incendie d'une maison à Ath

(Belga) Un incendie s'est déclaré, vendredi vers 23h00, dans une maison implantée au n°22 du boulevard du Parc à Ath. L'habitation a été entièrement détruite par les flammes. Quatre corps de pompiers sont intervenus. On ne déplore aucun blessé.

Venant des casernes d'Ath, Leuze-en-Hainaut, Beloeil et Lessines, de nombreux véhicules d'intervention ont été dépêchés sur place. A l'arrivée des premiers pompiers, la toiture de cette maison était déjà totalement embrasée et le feu se communiquait déjà aux proches habitations. Dans un premier temps, les pompiers se sont essentiellement attachés à protéger les maisons voisines avant de s'attaquer au brasier. Les habitations attenantes ont été sauvées. La maison où le feu s'est déclaré a été entièrement détruite. On ignore pour l'instant l'origine du sinistre. Les pompiers sont restés sur place jusqu'à 05h00 du matin. (Belga)