Incendie d'une maison à Herstal: une douzaine de personnes évacuent les lieux

(Belga) Un incendie s'est déclaré samedi après-midi dans une habitation de la rue Haute Marexhe à Herstal, ont indiqué les pompiers de Liège. La maison est inhabitable et une douzaine de personnes ont dû évacuer les lieux.

Appelés peu après 13h, les secours ont constaté que la propagation des flammes au niveau du premier étage et de la toiture. Les hommes du feu sont d'abord intervenus à l'arrière du bâtiment et ont pu préserver les maisons voisines. L'opérateur des réseaux de distribution d'électricité et de gaz Resa a de son côté été sollicité pour couper l'électricité sur place. L'incendie était sous contrôle aux alentours de 16h00. Une douzaine de personnes du voyage, louant la maison, ont évacué l'habitation avant l'arrivée des pompiers et aucun blessé n'est à déplorer. Le bâtiment est inhabitable et les personnes devaient donc être relogées. Selon les hommes du feu, l'origine de l'incendie serait accidentelle. (Belga)