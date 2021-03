Incendie dans les locaux de Fun Radio Belgique situés à Forest

(Belga) Un incendie s'est déclaré mardi un peu avant 12h00 au sein des locaux de Fun Radio Belgique, situés avenue Télémaque à Forest, a indiqué en fin d'après-midi le porte-parole des pompiers de Bruxelles Walter Derieuw. Aucun blessé n'est à déplorer. La programmation française est temporairement diffusée en remplacement, ont précisé les responsables de la station locale par communiqué.

Un dégagement de fumée, dû à câbles électriques qui se consumaient, a été signalé dans la cave, où sont installés les serveurs. Des techniciens de Sibelga, le gestionnaire des réseaux gaz et électricité à Bruxelles, ont été appelés sur place pour couper l'électricité. En attendant leur arrivée, les pompiers ont installé des coupe-fumée pour empêcher cette dernière d'atteindre les bureaux. L'extinction du feu a été rapide une fois l'électricité coupée, mais la ventilation des lieux a pris un temps certain. La combustion de l'isolant des câbles électriques avait généré une fumée importante. Faute de fenêtres au sous-sol, des ventilateurs à pression négative ont permis d'aspirer la fumée par un tuyau et de l'extraire du bâtiment. Les dégâts sont limités à la salle des serveurs. Les responsables de Fun Radio Belgique ont expliqué par communiqué avoir dû interrompre le cours normal de leurs programmes et diffuser momentanément sur leurs ondes ceux de Fun Radio France. "Les équipes de techniciens se relaient néanmoins pour tenter de trouver une solution rapide", ont-ils conclu (Belga)