Incendie dans un bâtiment en rénovation à Liège

(Belga) Un violent incendie s'est déclaré jeudi, peu après 19h, dans un immeuble à appartements en rénovation situé rue de l'Académie à Liège, a indiqué la police de Liège, confirmant une information de L'Avenir. Plusieurs bâtiments ont dû être évacués.

"L'immeuble incendié était en cours de rénovation, il n'y avait donc personne à l'intérieur. Les immeubles voisins ont été évacués par mesure de précaution. La rue a été bouclée et les pompiers sont actuellement sur place. Pour l'heure, aucun blessé n'est à déplorer", précisent les forces de l'ordre. Les pompiers ont rapidement déclenché le plan rouge et déployé 36 hommes sur la zone. Toute la toiture de l'immeuble a, semble-t-il, été rongée par les flammes, qui ont envahi le dernier étage. L'incendie a été maîtrisé vers 20h45, d'après la police. La cause du sinistre n'a pas encore été déterminée. Des experts descendront sur les lieux, dès que tout risque de reprise sera écarté. (Belga)