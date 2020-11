Incendie dans un home à Lessines

(Belga) Un incendie s'est déclaré dimanche après-midi dans un home à Lessines. Le plan communal catastrophe et le plan d'intervention médicale ont été déclenchés. On ignore s'il y a des victimes. L'incendie est toujours en cours. Le bourgmestre n'a pas encore souhaité commenter les faits, a rapporté Belga.

Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés dimanche vers 16h50 qu'un incendie s'était déclaré dans une chambre du home La Résidence, rue de l'Hotellerie à Lessines. Venant des casernes de Lessines, Ath et Leuze-en-Hainaut, quatre camions-citernes, deux autopompes, un camion-échelle, un camion-berce et un véhicule de commandement ont été dépêchés sur les lieux. Le personnel du home et les pompiers ont procédé à l'évacuation des résidents. Les plans catastrophe et PIM (plan d'intervention médicale) ont été activés. Un dispatching a été établi dans la maison culturelle de Lessines. On ignore pour l'instant s'il y a des victimes ou des blessés. (Belga)