Incendie dans un immeuble à appartements à Tournai

(Belga) Un incendie s'est déclaré dimanche soir dans un immeuble à appartements au centre-ville à Tournai. L'appartement situé au dernier étage n'est plus habitable. L'occupante des lieux a été hospitalisée pour une intoxication au CO.

Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés dimanche soir, peu avant 19h30, qu'un incendie s'était déclaré dans un immeuble à appartements implanté à la rue Dorez, entre la Place de Lille et la Grand-place de Tournai. Deux autopompes, un camion-échelle, un camion-citerne et un véhicule de commandement ont été dépêchés sur les lieux. Le feu avait pris dans la cuisine d'un appartement situé au dernier étage de cet immeuble composé d'un rez-de-chaussée et de deux étages. "L'occupante de ce logement, une jeune dame, a été hospitalisée par précaution. Elle doit subir un contrôle au monoxyde de carbone (CO). Suite aux dégâts dus au feu, à l'eau et à la fumée, cet appartement n'est plus habitable. Les locataires du rez-de-chaussée logeront cette nuit dans leur résidence secondaire tandis que ceux du 1er étage seront relogés en famille", indiquait vers 21h00 le lieutenant Patrice Ratte qui a dirigé l'intervention. Les bâtiments attenant à l'immeuble en feu - un café et un restaurant - ont pu être préservés par les pompiers de Tournai. (Belga)