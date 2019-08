Incendie dans une ancienne discothèque à Péruwelz

(Belga) Un incendie s'est déclaré, dans la nuit de vendredi à samedi, dans une ancienne discothèque de Braffe, dans l'entité de Péruwelz (Hainaut). Le bâtiment était en cours de rénovation. Le feu serait accidentel, selon les pompiers.

Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés samedi soir, vers 23h15, qu'un incendie s'était déclenché dans un bâtiment implanté le long de la rue de Willaupuis dans le village de Braffe. Venant des casernes de Leuze-en-Hainaut, Péruwelz et Basècles, deux autopompes, un camion-citerne, un camion-échelle et un véhicule de commandement ont été envoyés sur les lieux. "Il s'agissait d'un incendie dans une ancienne discothèque qui était en cours d'aménagement. Il s'agit d'un bâtiment qui était exclusivement composé d'un rez-de-chaussée. A notre arrivée sur place, les flammes sortaient de la toiture et un cinquième du bâtiment était en feu. On a dû défoncer une porte pour accéder à l'intérieur. Le feu avait pris dans des matériaux qui étaient entreposés, principalement des plaques de bois et des planches. Ces matériaux, qu'on a dû déblayer, ont été détruits. Par contre, le bâtiment a pu être préservé", explique le lieutenant José Rucuero qui a dirigé l'intervention. Selon l'officier, le feu serait accidentel. "Des travaux concernant l'électricité ont été effectués en cours de journée. On attend cependant les conclusions de l'expert", précise-t-il. Les pompiers sont rentrés dans leurs casernes vers 02h00 du matin. Les faits ont été constatés par les policiers de la zone Péruwelz-Bernissart.