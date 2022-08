Incendies en Wallonie - Deux hectares de broussailles et de sapins partent en fumée à Vresse-sur-Semois

(Belga) Un important feu de broussailles s'est déclaré mardi vers 15h00, rue d'Houdremont à Nafraiture, une section de la commune de Vresse-sur-Semois, en province de Namur, indique mardi soir le porte-parole de la zone Dinaphi, Patrice Liétart.

Le feu s'est propagé à des sapins. Les pompiers de la zone Dinaphi, des casernes de Vresse-sur-Semois et Gedinne sont intervenus avec deux citernes, une autopompe et une autopompe feu de forêt. L'incendie était sous contrôle en début de soirée mais deux hectares de broussailles et de sapins sont partis en fumée. L'origine de l'incendie est inconnue. (Belga)