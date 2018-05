Incidents à Anderlecht: la violence envers la police est inadmissible, juge Geens

(Belga) Le ministre de la Justice Koen Geens (CD&V) a dénoncé mardi les récentes violences envers des policiers dans le quartier Peterbos, à Anderlecht, précisant toutefois que la procédure de comparution accélérée permettait désormais d'apporter une réponse rapide et efficace à pareils faits.

M. Geens précise qu'il réfléchit d'ailleurs actuellement à rendre cette procédure encore plus rapide, avec un délai maximum d'un mois entre les faits et l'audience, laquelle devrait être suivie dans un délai d'un mois par un jugement, mais sans léser les droits de la défense. Le ministre rappelle aussi d'autres mesures prises précédemment, comme la circulaire sur l'agressivité envers les agents de police, les magistrats de garde supplémentaires mobilisés depuis ce début d'année, ou encore la désignation d'un magistrat de référence. L'allongement de 24 à 48 du délai d'arrestation judiciaire permet aussi de mener l'enquête plus rapidement, et donc de rendre un jugement plus vite aussi, fait valoir le ministre de la Justice. (Belga)