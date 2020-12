Bagarres et non-respect des mesures au magasin Ikea d'Hognoul: "Il y a des gens d'extrême mauvaise foi"

Le bourgmestre d'Awans, Thibaud Smolders, a rencontré ce lundi après-midi la direction du magasin Ikea d'Hognoul (établi à Awans, en province de Liège) après des troubles survenus ces derniers jours avec des clients, contraints de respecter de strictes règles d'accès en raison de la pandémie. Des sanctions seront prises en cas de non-respect des mesures en vigueur.

Le bourgmestre d'Awans a rencontré lundi après-midi la direction du magasin IKEA. Dès demain (mardi 8décembre), les contrôles à l'entrée du magasin seront renforcés. La police sera vigilante à la situation et si nécessaire infligera des amendes corona en cas de non respect des règles en vigueur. Pour rappel, une seule personne (par couple par exemple) peut s'introduire dans l'enseigne du magasin pour y faire les courses.

Des bagarres et des incidents se sont produits ces derniers jours sur le parking ou à l'intérieur du bâtiment Ikea, rendant la situation problématique: "Ce week-end, la zone de police de Grâce-Hollogne/Awans a contrôlé les magasins de la commune. Elle a constaté que des mesures étaient appliquées par l'enseigne mais qu'elles n'étaient pas respectées par l'ensemble des clients", explique le bourgmestre.

Beaucoup de clients qui entrent sont en couple

Ce lundi matin, Josiane et Serge sont arrivés chez Ikea à deux. Les règles étant de ne pas être plus d'une personne, le couple de clients n'a pas pu entrer dans le magasin. "On a vu qu'ils en laissent entrer beaucoup qui sont en couple. Les gens se tiennent à un espace régulier, comme nous, on aurait dû faire. Et là, ils peuvent entrer. Ils ne contrôlent pas", déplore Josiane.

"Ils viennent de s'embrasser juste avant"

Le magasin impose des règles strictes. Un client pour 20 m² seulement, au lieu des 10 recommandés, et toutes les mesures de désinfections et de respect des distances, mais rien n'est efficace contre la mauvaise foi. De nombreux clients font semblant de venir seuls, mais arrivés à l'intérieur, les couples se reforment rapidement.

Le bourgmestre explique que lors du contrôle à l'entrée du bâtiment, certaines personnes faisaient mine de ne pas se connaître et se rassemblaient par après dans les rayons pour réaliser leurs achats. "On a des fois des gens qui se moquent ou qui sont d'extrême mauvaise foi, qui disent qui ne sont pas du même ménage alors qu'ils viennent de s'embrasser juste avant. J'ai reçu des remarques du personnel qui dit: "Qu'est-ce que vous voulez monsieur le bourgmestre ? On fait des remarques, mais les gens sont virulents verbalement, mais aussi physiquement avec nous", détaille Thibaud Smolders.

"Ce week-end, c'était un contrôle. On ne l'a pas voulu à but répressif pour ne pas punir les commerçants ou les citoyens. On l'a voulu à titre préventif pour avertir. Mais maintenant il faut pouvoir travailler avec les commerçants pour que les mesures soient respectées", précise-t-il.

