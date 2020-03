Prison de Jamioulx: Une vingtaine de détenus refusent de rejoindre leur cellule

(Belga) Un incident a éclaté samedi en fin d'après-midi à la prison de Jamioulx, a indiqué la porte-parole de l'administration pénitentiaire, confirmant une information de RTL Info. Selon les premières informations, une vingtaine de détenus refusent de retourner dans leurs cellules.

Une vingtaine de détenus ont refusé de quitter le préau et ont bouté le feu à différentes zones, a précisé Valérie Callebaut, porte-parole de l'administration pénitentiaire. La police fédérale et les pompiers ont été appelés en renfort et sont sur place. La zone de police Germinalt a également été envoyée sur place. Yves Binon, bourgmestre d'Ham-sur-Heure/Nalinnes est lui aussi présent sur les lieux. (Belga)