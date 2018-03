INCROYABLE: la viande surgelée fournie au Kosovo par Veviba était vieille de 12 ans!

La viande Veviba frauduleuse qui a été exportée vers le Kosovo, d'où une plainte a finalement entraîné le scandale actuel, était parfois vieille de 12 ans, rapporte Het Laatste Nieuws mardi.

Selon le journal flamand, un document judiciaire indique que "le 19 septembre 2016, un camion de viande issue de Veviba à Bastogne est arrivé au Kosovo. La majorité des étiquettes étaient déchirées. Sur les petites restes qui en étaient encore visibles, il apparaissait que la viande datait de 2004. Il apparaissait également qu'une partie de la viande provenait des abattoirs d'Izegem et Harelbeke. Elle avait été ré-emballée dans des boîtes portant la marque Veviba".





"Pas forcément un danger sanitaire"



Le même mois, l'Afsca a été contactée et mise au courant de la découverte par les services kosovars de l'inspection alimentaire. Le journal a contacté à ce sujet un professeur de l'université de Gand (UGent), Bruno De Meulenaer, qui indique toutefois qu'une viande surgelée pendant 12 ans ne signifie pas automatiquement un danger sanitaire, du moins "si la chaîne du froid n'a pas été interrompue et que la viande est restée conservée à -18°".