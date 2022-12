Inondations à Kinshasa: un bilan de 169 morts évoqué par l'ONU

(Belga) Le bureau de coordination des affaires humanitaires (OCHA) de l'ONU pour la République démocratique du Congo, citant les autorités, a évoqué vendredi soir un bilan "d'au moins 169 morts" dans les inondations de mardi à Kinshasa.

Le gouvernement n'a pas annoncé officiellement cette évolution du bilan des intempéries du 13 décembre, que les services du Premier ministre avaient établi mardi soir à au moins 120 morts. "Au 16 décembre, les autorités congolaises ont rapporté qu'au moins 169 personnes avaient été tuées, environ 30 blessées (...) et qu'au moins 280 maisons avaient été détruites", a indiqué l'OCHA dans un texte communiqué sur Twitter. Les communes de Mont-Ngafula et Ngaliema, dans l'ouest de la ville-province de quelque 15 millions d'habitants, ont été les plus touchées par les pluies torrentielles qui ont affecté environ 38.000 personnes, précise l'OCHA. De très fortes pluies s'étaient abattues sur Kinshasa mardi en fin de nuit, provoquant des glissements de terrain et effondrements de maisons et submergeant jusqu'aux grandes rues du centre-ville. La route nationale 1 menant vers le port de Matadi (ouest) s'était effondrée à la sortie de Kinshasa. Un deuil national de trois jours avait été décrété à partir de mercredi. (Belga)