Inondations: c'est désormais la Défense qui gère la distribution alimentaire dans les communes touchées

Le ministère de la Défense coordonnera désormais l'ensemble de la distribution alimentaire dans les communes les plus touchées par les inondations, à la demande des autorités communales et régionales, indique-t-il dimanche dans un communiqué.

Plusieurs équipes ont été envoyées sur place dimanche pour recenser les besoins précis, ainsi que les ressources déjà disponibles, et des points de contact de la Défense seront installés à plusieurs endroits dans la journée et lundi. Des cuisines de campagne sont par ailleurs en cours d'installation à Pepinster et à Chaudfontaine. La distribution alimentaire sera assurée à partir d'un centre de coordination central.

Depuis le soir du 14 juillet, "l'armée apporte son appui pour le sauvetage et l'évacuation de personnes, la fourniture de sacs à sable, de lits de campagne et de logements, le déblayage, le transport de vivres, le pompage l'eau ou encore le nettoyage", souligne la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder. "Aujourd'hui, elle renforce son action pour ce qui concerne la coordination et la distribution alimentaire, à la demande des communes et du Ministre-Président Elio Di Rupo avec qui nous échangeons quotidiennement".