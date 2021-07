A Liège, le service des urgences du CHU a accueilli de nombreuses victimes des inondations. Le ministre fédéral de la Santé a visité l'établissement ce dimanche matin. Parmi les victimes, il ne s'agit pas seulement de soigner les corps, mais aussi les esprits. Au sein du corps médical aussi, les inondations ont laissé des traces. Certains vivent mal le fait de ne pas avoir pu secourir les sinistrés durant les intempéries.

Depuis le début des inondations, les urgences du CHU de Liège sont débordées. Le personnel travaille d'arrache-pied pour aider les sinistrés qui ont subi des traumatismes. C'est le cas d'Adrien, qui a fait une crise d'épilepsie à cause du stress. Nous l'avons interrogé à l'hôpital. "Tout a été détruit. Chez moi il n'y a plus de cuisine, il n'y a plus de salon. La voiture de mon père a été emportée. Il n'y a plus de voiture. Maintenant je vais voir en rentrant chez moi ce qu'il y a", nous a-t-il confié, encore assis sur son lit d'hôpital.

On va devoir faire face aussi à des personnes multi-endeuillées

Certains patients sont blessés physiquement, ou déshydratés après avoir passé plusieurs jours isolés dans leurs maisons. L'aide psychologique s'avère elle aussi essentielle. Certains ont réellement eu peur pour leur vie. "On va devoir faire face aussi à des personnes multi-endeuillées. Parfois un proche, mais en même temps leur maison, mais en même temps peut-être leur vie, leur travail qui est impacté", a expliqué Mireille Monville, psychologue.

C'est assez traumatisant pour les soignants

Les conséquences psychologiques ne concernent pas que les sinistrés, mais aussi le personnel médical. "Nombre de missions urgentes ont été dépêchées, déclenchées par le 112, avec des moyens qui ne sont jamais parvenus aux victimes, parce que bloqués par les eaux. Donc ça c'est assez traumatisant pour les soignants. C'est une situation qu'on ne rencontre pas souvent, de ne pas pouvoir accéder à la victime", a précisé Romain Betz, médecin urgentiste et coordinateur du plan d'urgence hospitalier au CHU de Liège.

Le ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke, a rendu visite au personnel médical du CHU de Liège ce dimanche pour leur montre son soutien.